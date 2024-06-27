Все из-за того, что реализация венгерского требования потребовала бы изменений в Конституции Украины, что пока невозможно из-за военного положения. В то же время, Венгрия не планирует отступать от своего требования отмены законодательной нормы об обязательном знании украинского языка для избранных должностных лиц.

Смотрите также Орбан недоволен от начала переговоров о вступлении Украины в ЕС: Макрон хочет убедить его

Что предлагала Венгрия

Венгрия попыталась навязать Украине требование о гарантированном представительства национальных меньшинств в парламенте. Это требование оказалось одним из самых проблемных, но получило отказ от украинской стороны.

Венгрия стремилась внедрить в Украине систему, которая действует в самой Венгрии, где представители нескольких национальных меньшинств имеют гарантированное законом место в парламенте.

Однако реализация этой идеи требует изменений в "защищенный" раздел Конституции Украины, что требует проведения всеукраинского референдума. Из-за военного положения в стране эта инициатива невозможна.

Несмотря на это, Венгрия сигнализирует о возможности уступок в этом вопросе, но не планирует отказываться от своей идеи об отмене украинского законодательного требования для всех избранных должностных лиц знать государственный язык и выступать на нем на заседаниях советов.

Это означает, что депутатом облсовета или даже Верховной Рады может стать украинский венгр, который не владеет украинским языком.

Напомним, что Венгерское правительство считает, что Украина пока далека от соответствия критериям вступления в ЕС. У Орбана подготовили список из 11 пунктов, ожидая, что Украина решит вопрос о правах нацменьшинств.