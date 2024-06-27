Усе через те, що реалізація угорської вимоги потребувала б змін у Конституції України, що наразі неможливо через воєнний стан. Водночас Угорщина не планує відступати від своєї вимоги скасування законодавчої норми щодо обов'язкового знання української мови для обраних посадовців.

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Що пропонувала Угорщина

Угорщина спробувала нав'язати Україні вимогу щодо гарантованого представництва національних меншин у парламенті. Ця вимога виявилася однією з найпроблемніших, але отримала відмову від української сторони.

Угорщина прагнула впровадити в Україні систему, яка діє в самій Угорщині, де представники кількох національних меншин мають гарантоване законом місце в парламенті.

Проте реалізація цієї ідеї потребує змін до "захищеного" розділу Конституції України, що вимагає проведення всеукраїнського референдуму. Через воєнний стан в країні ця ініціатива є неможливою.

Попри це, Угорщина сигналізує про можливість поступок у цьому питанні, але не планує відмовлятися від своєї ідеї щодо скасування української законодавчої вимоги для всіх обраних посадовців знати державну мову та виступати нею на засіданнях рад.

Це означає, що депутатом облради або навіть Верховної Ради може стати український угорець, який не володіє українською мовою.

Нагадаємо, що Угорський уряд вважає, що Україна поки далека від відповідності критеріям вступу до ЄС. В Орбана підготували список з 11 пунктів, очікуючи, що Україна розв'яже питання щодо прав нацменшин.