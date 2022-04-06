Это процесс

У переговоров своя задача на этой войне. Это отдельный фронт. Наименее популярный, но крайне необходимый. Это процесс.

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Комментировать эту стадию переговоров на основании того, что звучит публично – непродуктивно.

Ориентироваться на подачу российской стороны – откровенный идиотизм.

Решения, которые не примет украинский народ, воплотить невозможно.

Если вам кажется, что персонально вы это понимаете, а все остальные этого не понимают – вы, мягко говоря, странный(-ая).

Результат переговоров будет определён на поле боя

Этот результат зависит не только от героизма наших воинов и талантов нашего командования. Но и от зарубежной помощи. Ключевое слово – зависит.

Господин Лавров внезапно увидел "больше реализма" в тезисах украинской делегации от 29 марта. Через неделю. Чего в упор не видел ранее. Прозрел. Как вы понимаете, в поведении украинской делегации не изменилось ничего. Просто Украина выдержала ещё неделю. А мир начинает узнавать о Буче.

Поэтому концентрируйтесь на том, что даёт Украине преимущества и укрепляет. Потребуются все наши силы.

Зеленский: Я приглашаю Меркель и Саркози посетить Бучу – смотрите видео: