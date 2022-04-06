Це процес

Переговори мають своє завдання на цій війні. Це окремий фронт. Найменш популярний, але вкрай потрібний. Це процес.

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Коментувати цю стадію переговорів на підставі того, що звучить публічно – непродуктивно. Орієнтуватися на подачу російської сторони – відвертий ідіотизм.

Рішення, які не ухвалить український народ, втілити неможливо. Якщо вам здається, що персонально ви це розумієте, а решта цього не розуміють – ви, м'яко кажучи, дивний(-а).

Результат переговорів буде визначено на полі бою

Цей результат залежить не лише від героїзму наших воїнів і талантів нашого командування. Але й від закордонної допомоги. Ключове слово – залежить.

Пан Лавров раптово побачив "більше реалізму" у тезах української делегації від 29 березня. За тиждень. Чого впритул не бачив раніше. Прозрів.

Як ви розумієте, у поведінці української делегації нічого не змінилося. Просто Україна витримала ще тиждень. А світ починає дізнаватися про Бучу та інші місця злочинів окупантів.

Тому концентруйтеся на тому, що дає Україні переваги та зміцнює. Потрібні всі наші сили.

Зеленський: Я запрошую Меркель та Саркозі відвідати Бучу – дивіться відео: