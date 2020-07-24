Во время патрулирования в Раве-Русской 23 июля наряд пограничников обнаружил мужчину в камуфляже, похожем на их. Лже-пограничник направлялся в сторону Польши. Мужчина оказался гражданином Латвии.

Латвиец пытался незаконно пересечь границу Украины

Пограничники Львовского отряда пошли проверить, что за "коллега" идет медленно в сторону Польши, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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Мужчина оказался гражданином Латвии. Камуфлированную одежду, по словам нарушителя, подарила ему девушка-украинка.

К сожалению для лже-пограничника, его попытка воспользоваться подарком любимой, чтобы незаметно обойти пункт пропуска, не увенчалась успехом.

Пограничники оформили админпротокол за попытку незаконного пересечения украинской границы.

Интересная находка пограничников

Кроме того, при осмотре вещей псевдовоенного, нашли пакетик с серо-зеленым веществом.

Информацию о находке передали полицейским.

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Возле Польши задержали лже-пограничника / Фото Госпогранслужбы