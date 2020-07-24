Під час патрулювання у Раві-Руській 23 липня наряд охоронців кордону виявив чоловіка у камуфляжі, схожому на їхній. Лжеприкордонник прямував у сторону Польщі. Чоловік виявився громадянином Латвії.

Латвієць намагався незаконно перетнути кордон України

Прикордонники Львівського загону пішли перевірити, що за "колега" йде неквапом у сторону Польщі, повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

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Чоловік виявився громадянином Латвії. Камуфльований одяг, за словами порушника, подарувала йому дівчина-українка.

На жаль для лжеприкордонника, його спроба скористатися подарунком коханої, аби непомітно обійти пункт пропуску, не завершилася успіхом.

Прикордонники оформили адмінпротокол за спробу незаконного перетину українського кордону.

Цікава знахідка прикордонників

Крім того, під час огляду речей псевдовійськового, знайшли пакетик з сіро-зеленою речовиною.

Інформацію про знахідку передали поліцейським.

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Біля Польщі затримали лжеприкордонника / Фото Держприкордонслужби