У помощницы Иванки Трамп подтвердили COVID-19: дочь лидера США сделала тест
Помощница дочери главы США заразилась коронавирусом. Ассистентка Иванки Трамп уже несколько недель не появляется на работе.
Иванку Трамп и ее мужа Джареда Кушнера протестировали на коронавирус. Тесты показали отрицательный результат, пишет CNN.
К теме Иванка Трамп показала, чем занимаются ее дети на карантине: обучающее видео
Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что у пресс-секретаря вице-президента Майка Пенса Кэти Миллер обнаружили положительный результат на коронавирус.
Она не контактировала со мной. Она провела некоторое время с вице-президентом,
– заявил Трамп.
При этом отмечается, что еще один сотрудник аппарата американского вице-президента заразился коронавирусом. Теперь президента Трампа ежедневно будут тестировать на COVID-19.
Коронавирус в США: главное
- По состоянию на 9 мая в США коронавирусом заразились уже 1 322 163 человек, умерли от осложнений, вызванных инфекцией, более 78 тысяч человек. Выздоровели 223 749 больных.
- Сейчас США находятся на 1 месте в мире по количеству больных COVID-19. Трамп объясняет это тем, что в Америке очень много тестирований, что и позволяет сформировать такую цифру.
- Наихудшая ситуация с коронавирусом в Нью-Йорке. На улицах города-миллионника даже появились мобильные морги, а метро Нью-Йорка впервые за всю историю его существования планово закрыли из-за дезинфекции.
- С 13 марта Соединенные Штаты временно остановили на месяц транспортное сообщение с Европой, Великобританией, Ирландией и Канадой и объявили чрезвычайное положение.
- Правительство США раздаст каждой семье по 3 тысячи долларов из-за коронавируса. Кроме того, в Соединенных Штатах начинаются клинические испытания вакцины против коронавируса.