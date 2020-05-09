У помощницы Иванки Трамп подтвердили COVID-19: дочь лидера США сделала тест

Помощница дочери главы США заразилась коронавирусом. Ассистентка Иванки Трамп уже несколько недель не появляется на работе.

Иванку Трамп и ее мужа Джареда Кушнера протестировали на коронавирус. Тесты показали отрицательный результат, пишет CNN.

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Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что у пресс-секретаря вице-президента Майка Пенса Кэти Миллер обнаружили положительный результат на коронавирус.

Она не контактировала со мной. Она провела некоторое время с вице-президентом,

– заявил Трамп.

При этом отмечается, что еще один сотрудник аппарата американского вице-президента заразился коронавирусом. Теперь президента Трампа ежедневно будут тестировать на COVID-19.

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