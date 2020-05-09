У помічниці Іванки Трамп підтвердили COVID-19: донька лідера США зробила тест

Помічниця доньки очільника США заразилася коронавірусом. Асистентка Іванки Трамп уже кілька тижнів не з'являється на роботі.

Іванку Трамп та її чоловіка Джареда Кушнера протестували на коронавірус. Тести показали негативний результат, пише CNN.

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Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що у прессекретаря віцепрезидента Майка Пенси Кеті Міллер виявили позитивний результат на коронавірус.

Вона не контактувала зі мною. Вона провела деякий час з віцепрезидентом,

– заявив Трамп.

При цьому наголошується, що ще один співробітник апарату американського віцепрезидента заразився коронавірусом. Тепер президента Трампа щодня тестуватимуть на COVID-19.

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