У помічниці Іванки Трамп підтвердили COVID-19: донька лідера США зробила тест
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Помічниця доньки очільника США заразилася коронавірусом. Асистентка Іванки Трамп уже кілька тижнів не з'являється на роботі.
Іванку Трамп та її чоловіка Джареда Кушнера протестували на коронавірус. Тести показали негативний результат, пише CNN.
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Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що у прессекретаря віцепрезидента Майка Пенси Кеті Міллер виявили позитивний результат на коронавірус.
Вона не контактувала зі мною. Вона провела деякий час з віцепрезидентом,
– заявив Трамп.
При цьому наголошується, що ще один співробітник апарату американського віцепрезидента заразився коронавірусом. Тепер президента Трампа щодня тестуватимуть на COVID-19.
Коронавірус у США: головне
- Станом на 9 травня у США коронавірусом інфікувалися вже 1 322 163 людей, померли від ускладнень, викликаних інфекцією, понад 78 тисяч людей. Одужали 223 749 хворих.
- Зараз США перебувають на 1 місці у світі за кількістю хворих на COVID-19. Трамп пояснює це тим, що в Америці надзвичайно багато тестувань, що і дозволяє сформувати таку цифру.
- Найгірша ситуація із коронавірусом у Нью-Йорку. На вулицях міста-мільйонника навіть з’явилися мобільні морги, а метро Нью-Йорка вперше за всю історію його існування планово закрили через дезінфекцію.
- З 13 березня Сполучені Штати тимчасово зупинили на місяць транспортне сполучення з Європою, Великою Британією, Ірландією та Канадою та оголосили надзвичайний стан.
- Уряд США роздасть кожній родині по 3 тисячі доларів через коронавірус. Окрім того, у Сполучених Штатах розпочинаються клінічні випробування вакцини проти коронавірусу.
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