У Попасной подразделения россиян потеряли по меньшей мере 50% личного состава, – Генштаб

Россияне продолжают всеми силами наступать на Востоке нашей страны. При этом они несут очень большие потери.

Актуальную информацию с фронта к утру 3 июня сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. На одном из направлений россияне потеряли половину личного состава наступающего подразделения.

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Отдельные подразделения 150-й мотострелковой дивизии 8 общевойсковой армии на Попаснянском направлении понесли значительные потери. Они потеряли не менее 50% личного состава, вооружения и техники,

– говорят в Генштабе.

Также наши воины уверяют, что вторгшийся на нашу землю личный состав врага деморализован. Одной из причин есть то, что ротацию русских солдат постоянно переносят.

Они долго воюют, отдыхать им командование не дает. Это приводит к тому, что вражеские солдаты отказываются участвовать в боевых действиях.

Потери россиян в войне ежедневно пополняются

В Генштабе хвастались, что на 2 июня смогли уже ликвидировать 30 850 российских кафиров. И это лишь за чуть больше трех месяцев войны. При этом потери врага могут быть и гораздо больше. Ведь подсчет усложняет высокая интенсивность боевых действий. В то же время, россияне теряют на войне в Украине не только свой личный состав армии, но и технику и вооружение. Эти потери также велики и только растут с каждым днем.

В оперативном командовании "Юг" также отдельно отчитывались о том, какие потери нанесли противнику в зоне своей ответственности. Так, на Юге за 2 июня российские кафиры потеряли беспилотник, танк, гаубицы и другую технику. Также ВСУ уничтожили более 20 российских захватчиков, вторгшихся на нашу землю.

А в Институте изучения войны предполагали, что непоследовательные действия Кремля на Юге указывают на то, что украинцы там оказывают мощное сопротивление. Россияне хотят аннексировать оккупированные территории, однако до сих пор не определились по поводу единого курса действий. Так называемые референдумы там постоянно срываются. Кроме того, в регионе завелись партизаны, которые кошмарят российскую армию и ликвидируют ее бойцов столько, сколько им это по силам.

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