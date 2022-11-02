Россияне разрушили все: Польша забрала у посольства России базу отдыха под Варшавой

Польская служба по охране лесов взяла под контроль курорт "Скубянка" под Варшавой. Его арендовало советское посольство с 1980 года, а затем – и российское.

Договор аренды был расторгнут после начала полномасштабной войны в Украине. Россияне запустили базу отдыха и вырвали кабели из стен.

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Польша забрала у посольства России базу отдыха под Варшавой

В Министерстве климата и окружающей среды Польши сообщили, что Лесная охрана 2 ноября изъяла и наложила арест на имущество, арендованное посольством России.

Санаторий, расположенный в лесничестве Зегже в пределах Скубянки, был арендован советским посольством еще в 1980-х годах,

– говорится в сообщении

По словам замминистра Эдварда Сярки, в середине апреля государственное лесное агентство расторгло договор с российским посольством из-за неуплаты арендной платы, которая составляла 12 тысяч злотых в месяц.

Несмотря на неоднократные призывы, посольство не вывезло свои вещи из базы отдыха, поэтому произошла конфискация имущества. Специалисты проводят его инвентаризацию и техническую оценку.

По информации PolskieRadio , исполняющий обязанности директора Гослесагентства Польши Юзеф Кубица рассказал, что у российской стороны не будет никаких оснований претендовать на какие-либо права. Кроме неуплаты аренды, основанием для расторжения договора было нападение России на Украину. Отобранные земли должны использоваться для лесного хозяйства.

Спикер Гослесничества Михал Гзовски опубликовал фотографии здания в твиттере. На фото можно увидеть немало повреждений.

"Центр отдыха полностью опустошен. Россияне уничтожили все, даже кабели вырванные из стен", — заметил Гзовски.

База отдыха "Скубянка" на реке Зегже имеет 2 гостиницы, 2 виллы, 8 коттеджей и административную часть. В феврале Россия перестала оплачивать аренду санатория. Гослесагентство инициировало расторжение договора в апреле. В российское посольство подали в суд.

Смотрите фото с базы отдыха посольства России / Фото Михала Гзовски

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