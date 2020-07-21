На место захвата автобуса с заложниками в Луцке приехал Арсен Аваков. Правоохранители уже ведут переговоры об освобождении захваченных заложников.

Однако в помещение, где ведутся переговоры, стреляли. Соответствующее фото с разбитыми стеклами, опубликовали в телеграм-канале "Лучане".

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Переговоры ведут в помещении местной полиции: оно расположено как раз неподалеку от Театральной площади, где стоит автобус с заложниками. Откуда стреляли и был ли это выстрел из захваченного автобуса – пока непонятно.

Захват автобуса в Луцке: кротко