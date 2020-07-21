В помещение полиции, где Аваков ведет переговоры з луцким террористом, стреляли
На место захвата автобуса с заложниками в Луцке приехал Арсен Аваков. Правоохранители уже ведут переговоры об освобождении захваченных заложников.
Однако в помещение, где ведутся переговоры, стреляли. Соответствующее фото с разбитыми стеклами, опубликовали в телеграм-канале "Лучане".
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Переговоры ведут в помещении местной полиции: оно расположено как раз неподалеку от Театральной площади, где стоит автобус с заложниками. Откуда стреляли и был ли это выстрел из захваченного автобуса – пока непонятно.
Захват автобуса в Луцке: кротко
- Террорист 21 июля утром сам позвонил в полицию и сообщил, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.
- Он пригрозил его взорвать. Мужчина отметил, что у него есть гранаты и другое оружие.
- По предварительной информации, в автобусе около 20 человек.
- Точных данных о количестве захваченных людей пока нет.
- Террорист называет себя Максим Плохим, но его настоящее имя Кривош Максим Степанович.
- По информации правоохранителей, террорист находился на психиатрическом учете, а также дважды был заключен и в целом был осужден на 10 лет тюрьмы.
- Максим Плохой – автор книги "Философия преступника". В ней он высказывает свои соображения относительно государственного устройства и мест ограничения свободы. Одним из тезисов книги является то, что "преступника невозможно исправить".
- В соцсетях он выдвинул свои требования: все топ чиновники Украины, религиозные и политические деятели должны обнародовать текст и видеообращение с содержанием "Я – террорист в законе".