У приміщення поліції, де Аваков веде переговори з луцьким терористом, стріляли
На місце захоплення автобуса із заручниками у Луцьку приїхав Арсен Аваков. Правоохоронці вже ведуть переговори щодо звільнення захоплених заручників.
Однак у приміщення, де ведуться переговори, стріляли. Відповідне фото із розбитими шибками, опублікували у телеграм-каналі "Лучани".
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Переговори ведуть у приміщенні місцевої поліції: воно розташоване якраз неподалік від Театральному майдані, де стоїть автобус із заручниками. Звідки стріляли і чи був це постріл із захопленого автобуса – наразі незрозуміло.
Захоплення автобуса у Луцьку: коротко
- Терорист 21 липня вранці сам зателефонував до поліції та повідомив, що взяв у заручники пасажирів рейсового автобуса.
- Він пригрозив його підірвати. Чоловік зазначив, що у нього є гранати й інша зброя.
- За попередньою інформацією, в автобусі близько 20 людей.
- Точних даних про кількість захоплених людей наразі немає.
- Терорист називає себе Максим Плохим, але його справжнє його ім'я Кривош Максим Степанович.
- За інформацією правоохоронців, терорист перебував на психіатричному обліку, а також двічі був ув'язнений і загалом був засуджений на 10 років в'язниці.
- Максим Плохой – автор книги "Філософія злочинця". У ній він висловлює свої міркування щодо державного устрою і місць обмеження воля. Однією з тез книги є те, що "злочинця неможливо виправити".
- У соцмережах він висунув свої вимоги: усі топ чиновники України, релігійні і політичні діячі мають оприлюднити текст і відеозвернення зі змістом "Я – терорист в законі".