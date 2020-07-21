На місце захоплення автобуса із заручниками у Луцьку приїхав Арсен Аваков. Правоохоронці вже ведуть переговори щодо звільнення захоплених заручників.

Однак у приміщення, де ведуться переговори, стріляли. Відповідне фото із розбитими шибками, опублікували у телеграм-каналі "Лучани".

Дивіться також Захоплення заручників у Луцьку: що відбувається на місці – відео онлайн

Переговори ведуть у приміщенні місцевої поліції: воно розташоване якраз неподалік від Театральному майдані, де стоїть автобус із заручниками. Звідки стріляли і чи був це постріл із захопленого автобуса – наразі незрозуміло.

Захоплення автобуса у Луцьку: коротко