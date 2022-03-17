Согласно информации, оккупационные войска потеряли наступательный потенциал и остановлены по всем направлениям.

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Кроме того, у противника значительные проблемы с логистикой и продолжает нести потери. На отдельных направлениях блокирует подразделения Вооруженных Сил Украины.

"В связи с тем, что врагом использован почти весь комплект крылатых ракет морского базирования "Калибр" и оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" в ходе первых двадцати суток операции, он продолжает нанесение ракетно-бомбовых ударов по объектам инфраструктуры и жилым кварталам крупных городов с использованием вооружения неизбирательного действия", – добавили в Генштабе ВСУ.

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