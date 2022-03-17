Згідно з інформацією, окупаційні війська втратили наступальний потенціал та зупинені на всіх напрямках.

Важливо 30% живої сили, зброї і техніки: ЗСУ завдали значних втрат ворогу біля Харкова та Ізюма

Крім того, противник має значні проблеми з логістикою і продовжує зазнавати втрат. На окремих напрямках здійснює блокування підрозділів Збройних Сил України.

"У зв’язку з тим, що ворогом використано майже весь комплект крилатих ракет морського базування “Калібр” та оперативно-тактичних ракетних комплексів “Іскандер” у ході перших двадцяти діб операції, він продовжує нанесення ракетно-бомбових ударів по об’єктах інфраструктури та житлових кварталах великих міст з використанням озброєння невибіркової дії", – додали в Генштабі ЗСУ.

Зауважте – Росіяни вбивають цивільних: дивіться відео