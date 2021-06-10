Несмотря на это, существенных изменений ожидать не стоит. Такое мнение высказал российский журналист Игорь Яковенко. Он думает, что у них много тем.

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По его словам, главная тема для Байдена – это, безусловно, контроль над стратегическими вооружениями. Журналист заверил, что это основное, ради чего он собирается с ним общаться.

Это вопрос контроля за изменениями климата, загрязнения окружающей среды. Безусловно, тема Украины будет подниматься. И здесь у Путина с Байденом не имеет точки компромисса. Ее не существует,

– подтвердил Яковенко.

Он пояснил: Крым может быть либо оккупированным, либо деоккупированным. Война на Востоке либо есть, либо нет.

"Донбасс может быть или оккупированным частично, как сейчас. Или он должен вернуться в Украину без российских войск. Нет промежуточной точки, поэтому здесь никаких договоренностей не будет", – подчеркнул журналист

То же касается и Сирии, и ряда других вопросов, добавил он. Поэтому Путин будет пытаться получить с нее такой "ритуальный характер".

Как встречу будет освещать Россия

По мнению журналиста, центральным вопросом продвижения Путина благодаря этой встрече будет то, "кто кому руку подал, кто опоздал, кто первый встал, кто сел".

"Никаких существенных договоренностей, в частности, относительно Украины, здесь точно быть не может. Потому что позиции, взгляды на мир, политика диаметрально противоположные", – сказал Яковенко.

Как он пояснил, Байден сейчас представляет коллективное мероприятие. Это примерно 50% мировой экономики, Россия – 1,5%.

"Какая тут может торговля, компромисс. Россия не входит в приоритетные направления для США. Это в российском телевизоре Америка занимает половину контента, другую – Украина. В американских СМИ Россия по остаточному принципу", – считает журналист.

Справка. Встреча главы Кремля Владимира Путина и американского президента Джо Байдена состоится в знаменитой вилле La Grange в Женеве. Это случится 16 июня.

Единственное, по его мнению, что может сделать путинская Россия – причинять неприятности всему миру, Украине, США, – хакерскими атаками, травить кого-то в других странах, убивать на территории Украины граждан. Все, что может производить Россия, кроме нефти и газа, подытожил Яковенко.

Яковенко прокомментировал встречу Байдена и Путина: смотрите видео