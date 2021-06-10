Попри це, суттєвих змін очікувати не варто. Таку думку висловив російський журналіст Ігор Яковенко. Він думає, що в них багато тем.

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За його словами, головна тема для Байдена – це, безумовно, контроль над стратегічними озброєннями. Журналіст запевнив, що це основне, заради чого він збирається з ним спілкуватися.

Це питання контролю за змінами клімату, забруднення навколишнього середовища. Безумовно, тема України буде підійматися. І тут у Путіна з Байденом немає точки компромісу. Її не існує,

– ствердив Яковенко.

Він пояснив: Крим може бути або окупованим, або деокупованим. Війна на Сході або є, або немає.

"Донбас може бути або окупованим частково, як зараз. Або він має повернутися в Україну без російських військ. Немає проміжної точки, тому домовленостей тут ніяких не буде", – наголосив журналіст

Те саме стосується й Сирії, і низки інших питань, додав він. Тому Путін буде намагатися отримати з неї такий "ритуальний характер".

Як зустріч висвітлюватиме Росія

На думку журналіста, центральним питанням просування Путіна завдяки цій зустрічі буде те, "хто кому руку подав, хто запізнився, хто перший встав, хто сів".

"Ніяких суттєвих домовленостей, зокрема, щодо України, тут точно бути не може. Тому що позиції, погляди на світ, політика – діаметрально протилежні", – сказав Яковенко.

Як він пояснив, Байден зараз представляє колективний Захід. Це приблизно 50% світової економіки, Росія – 1,5%.

"Яка тут може торгівля, компроміс. Росія не входить у пріоритетних напрямів для США. Це в російському телевізорі Америка займає половину контенту, іншу – Україна. В американських ЗМІ Росія за залишковим принципом", – вважає журналіст.

Довідка. Зустріч глави Кремля Володимира Путіна та американського президента Джо Байдена відбудеться в знаменитій віллі La Grange в Женеві. Це трапиться 16 червня.

Єдине, на його думку, що може зробити путінська Росія – завдавати неприємностей усьому світу, Україні, США, – хакерськими атаками, труїти когось в інших країнах, вбивати на території України громадян. Усе, що може виробляти Росія, крім нафти й газу, підсумував Яковенко.

Яковенко прокоментував зустріч Байдена та Путіна: дивіться відео