Об этом в эфире сказал российский журналист Игорь Яковенко. Он прокомментировал "прямую линию" вопросов к Путину, которая состоялась 30 июня.

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Путин отреагировал на закон о коренных народах. Он делает вид, что не понимает. Поэтому, как отметил Яковенко, все осталось все на том же уровне. Это те самые снаряды информационной войны, которые Путин бросает на этот счет.

О диалоге с Зеленским и Байденом

Во время линии вопросов глава Кремля заявил, что не знает о чем говорить с Владимиром Зеленским. Поскольку считает, что Украина под внешним управлением. Игорь Яковенко убежден, что Путин даже с участием других стран не является собеседником.

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"Если идет диалог, то должно быть пространство общих ценностей. То есть какие-то ценности и цели должны отличаться, но должно быть пространство, где они сходятся и собеседники ищут решения. У Путина с Байденом и Зеленским нет ни одной точки в пространстве ценностей, где есть компромисс. Такой точки не существует", – считает Яковенко.

По мнению российского журналиста, стоит лишь освобождать заложников. Однако об этом стоит говорить лишь с участием посредников, а не первых лиц государства.

Что может быть причиной эскалации

В 2014 году Путин оправдывал свои действия тем, что защищал русскоязычное население. Кроме этого, он часто упоминает закон о языке. Игорь Яковенко считает, что это не может стать причиной для эскалации, разве что повлечет воинственную риторику.

С тяжестью представляю себе это причиной реальной эскалации. России надо только одно – резкое ослабление самой Украины. Ничего другого здесь не может быть. Только если обороноспособность Украины уменьшится, то возникнет реальная угроза военного вторжения,

– пояснил Яковенко.

Истерика относительно НАТО

Путину не нравятся учения Североатлантического альянса у Черного моря. Он говорит об угрозах для России со стороны Украины, хотя провоцирует чаще Кремль.

"Путина беспокоит, как он сказал, военное освоение территории Украины. У него действительно истерика. Думаю, существует обратная ситуация: чем больше Украина будет сотрудничать с НАТО, тем меньше будет угроза от России", – сказал Яковенко.

Игорь Яковенко о "прямой линии" Путина: смотрите видео