"Мы все согласились, что Россия – это большая угроза, она стала более агрессивной", – выразила недоумение президент Эстонии. "Кремль не понимает бесплатных уступок. Кремль понимает силовую политику", – вторил ей премьер-министр Латвии.

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Но не успела она послать Путину луч поддержки, как из того же Брюсселя по итогам того же саммита прилетела другая плохая новость.

Меркель хотела примирения с Путиным / Фото 24 канал

"Мы остановились на отдельных используемых вакцинах и констатировали, что российская вакцина еще не смогла получить и, возможно, никогда не получит одобрения ЕМА",
– сообщил премьер Италии Марио Драги.

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И что Путину делать?

Обниматься с Си в видеорежиме, с батькой в Сочи и колоть россиян каждые полгода.