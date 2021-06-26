"Мы все согласились, что Россия – это большая угроза, она стала более агрессивной", – выразила недоумение президент Эстонии. "Кремль не понимает бесплатных уступок. Кремль понимает силовую политику", – вторил ей премьер-министр Латвии.
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Но не успела она послать Путину луч поддержки, как из того же Брюсселя по итогам того же саммита прилетела другая плохая новость.
Меркель хотела примирения с Путиным / Фото 24 канал
"Мы остановились на отдельных используемых вакцинах и констатировали, что российская вакцина еще не смогла получить и, возможно, никогда не получит одобрения ЕМА",
– сообщил премьер Италии Марио Драги.
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И что Путину делать?
Обниматься с Си в видеорежиме, с батькой в Сочи и колоть россиян каждые полгода.