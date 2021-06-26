"Мы все согласились, что Россия – это большая угроза, она стала более агрессивной", – выразила недоумение президент Эстонии. "Кремль не понимает бесплатных уступок. Кремль понимает силовую политику", – вторил ей премьер-министр Латвии.

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"Я лично хотела бы более мужественного шага, но и так хорошо", – выдавила Меркель, заметив, что надо продолжать поиск прямых контактов президентом РФ.

Но не успела она послать Путину луч поддержки, как из того же Брюсселя по итогам того же саммита прилетела другая плохая новость.

Меркель хотела примирения с Путиным / Фото 24 канал

"Мы остановились на отдельных используемых вакцинах и констатировали, что российская вакцина еще не смогла получить и, возможно, никогда не получит одобрения ЕМА",

– сообщил премьер Италии Марио Драги.

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И что Путину делать?

Обниматься с Си в видеорежиме, с батькой в Сочи и колоть россиян каждые полгода.