Об этом 24 Каналу сказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, предположив, что Путин ничего не сможет сделать, когда США предоставят Украине необходимое для победы оружие.

Кстати Зачем Украина начала Курскую операцию: Кислица дал четкое объяснение Совбезу ООН

Что показала Курская операция

Российский оппозиционный журналист отметил, что Путин должен был бы как-то реагировать на Курскую операцию, перебрасывать силы, чтобы защищать территорию. Пока что он этого не делает. В то же время в России есть растерянность из-за того, что украинские войска находятся на ее территории.

Это показало незащищенность России изнутри,

– подчеркнул Яковенко.

Также, по его словам, это перелом настроения у людей, принимающих решения на Западе. Они начали понимать, что Украина может победить. Это очень важное событие, которое в значительной степени означает, что Украина перехватила инициативу и теперь управляет настроениями.

На что способен Путин в ответ на Курскую операцию

Яковенко заметил, что Путин не привык к такому. Ведь он находился в плену своей идеологемы, что Россия больше и имеет много человеческих, материальных и военных ресурсов. И она будет давить на Украину.

Однако, по его словам, после Курской операции оказалось, что Путину нечем ответить. Какой-то ответ проявляется лишь в том, что он собирает максимальное количество ракет, которое может, и запускает их по гражданской инфраструктуре Украины.

Но, видимо, это весь ответ, на который способен Путин,

– заявил оппозиционный журналист.

То есть, подчеркнул он, выяснилось, что никаких "красных линий" Путина не существует. Поэтому это очень весомый аргумент, чтобы в США приняли план, который Владимир Зеленский планирует представить американскому лидеру Джо Байдену и двум кандидатам в президенты – Дональду Трампу и Камале Харрис.