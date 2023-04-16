Данные в стиле "Киев за 3 дня"

Американские разведчики считают, что война в Украине будет продолжаться до 2024 года. Даже если Украина вернет значительные территории и нанесет невероятные потери российским силам – американская разведка считает это маловероятным, – это не приведет к мирным переговорам. Переговоры по прекращению конфликта маловероятны на протяжении всего 2023 года, и при всех возможных сценариях.

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Эта оценка основана на тщательном изучении американскими разведчиками численности войск, вооружения и оборудования каждой из сторон. В документе говорится также, что в течение года обе стороны добьются лишь незначительных территориальных успехов из-за недостаточного количества войск и материалов для эффективных операций.

Мол, в такой ситуации Украина будет вынуждена провести полную мобилизацию граждан и отправить побольше людей на фронт. Россияне также будут вынуждены привлечь резервы, которые, по мнению американских разведчиков, и так деградируют. Также будут ускорены процессы по интеграции оккупированных Россией украинских территорий.

В Киеве уже выразили достаточно серьезное недовольство по поводу таких заявлений американской разведки. Украинская сторона подчеркнула, что вряд ли их можно считать компетентными.

Источник, который издание Politico называет постоянно контактирующим с высокопоставленными чиновниками в Киеве, довольно пренебрежительно отозвался об американской разведке. Мол, речь идет о тех же людях, которые убеждали, что Киев может пасть за 3 дня. Теперь в этом "сливе документов" говорят, что наступление, которое критически важно для всего свободного мира, может закончиться не теми результатами, на которые рассчитывают в Киеве.

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Украине нужно политическое решение

Главный акцент уже делают на переговорах Украины и России. В этом случае мы говорили о политическом разрешении конфликта. Относительно того, каким может быть результат контрнаступления ВСУ на российские позиции, могут высказываться разные экспертные оценки, как и разными могут быть экспертные оценки возможных новых наступлений оккупантов на ВСУ.

При этом следует помнить, что контрнаступление ВСУ может происходить на одних направлениях, а наступление врага – на других. То есть, когда вся сила украинской армии будет сосредоточена на Востоке и Юге нашей страны, армия России может попытаться напасть с Севера. Ведь известно, что главной целью Владимира Путина является удар по Киеву.

Однако это все дискуссии военных экспертов. Дискуссии политических экспертов должны быть связаны с темой возможных переговоров. Ведь без политического решения войны мы не сможем констатировать сам факт окончания этой войны и в 2023 году, и в 2025 году.

Война между Украиной и Россией будет тогда такой, что все в мире будут ее считать бесконечной. А это значит, что даже если не будет интенсивных боевых действий, о европейской и евроатлантической интеграции Украины, инвестиции и развитие государства придется забыть на долгие годы.

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Здесь самым главным является вопрос о поиске политического решения. Оно необязательно должно быть связано с успехами или неуспехами ВСУ во время контрнаступления. Дело наших военных – освобождать территории от врага, дело политиков – находить политическое решение в ситуации, которая находится в тупике, вплоть до того момента, пока Путин не избавится от идеи о необходимости присоединения всей Украины к России.

Почему Путин так полагается на время

Путин уверен, что главный его союзник в борьбе с Украиной и другими бывшими советскими республиками – время.

Именно время позволяет Путину надеяться, что у него больше мобилизационных ресурсов, чем у Украины.

Время позволяет Путину надеяться, что в 2024 году выборы в США заставят американских политиков сесть с ним за стол переговоров и решить судьбу Украины без Украины.

Время позволяет Путину надеяться, что он достигнет деградации Украины и представит ее будущее бывшим советским республикам как будущее территории, осмелившейся бороться с Россией и потерпевшей крах. С таким примером другие бывшие советские республики будет намного легче присоединить к России.

Поэтому возникает ситуация, когда только политическое решение проблемы Украины может обещать свободному миру, что войны на постсоветском пространстве закончатся хотя бы в обозримом будущем, а не будут частью европейской опасности на протяжении 20–30-х годов 21 века. Это сделает войну ужасающей реальностью жизни целых поколений.

Думать нужно не только о том, как закончится контрнаступление ВСУ, но и о том, существует ли политическое решение, которое позволит Украине сохранить свой суверенитет и перспективы развития без оглядки на то, что об этом думают в Кремле. Это главная задача украинских и западных политиков.

Следует осознать, что война может закончиться не за столом переговоров, которых в России могут и не захотеть, а за столом гарантий безопасности для Украины. Без них мы должны настраиваться на долгую и изнурительную войну, которая будет настоящим удовольствием для Путина.