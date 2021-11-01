Речь идет о коммерческих переговорах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Представителя Путина спросили, насколько отвечают интересам России и Молдовы договоренности о новом контракте.

Результат коммерческих переговоров может быть только взаимоприемлемым и взаимовыгодным,

– сказал Песков.

Что известно о газовом контракте

29 октября Молдова и Россия подписали газовый договор на 5 лет. Поставку голубого топлива "Газпром" начал с 1 ноября. В текущем месяце цена российского газа для Молдовы будет составлять около 450 долларов за 1 тысячу кубометров.

Газовый кризис в Молдове: коротко