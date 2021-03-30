В Кремле считают, что при президенте Владимире Зеленском прогресса по Минским договоренностям не было. Кроме того, утверждают, что дела обстоят плохо и с нормандским форматом.

Кроме минских договоренностей, якобы нет ничего, чем можно было бы решить ситуацию на Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

К теме Россия убеждает, что будет воевать с Украиной, как с Сирией, – Пионтковский

Что говорят в Кремле

Песков утверждает, что в Киеве уже пол года говорят, что "минские договоренности мертвы".

При президенте Зеленском не удалось продвинуться ни на йоту в реализации как минского комплекса мер, так и последующих договоренностей, которые были достигнуты в Париже,

– заявил пресс-секретарь Путина.

Политик убеждает, что Москва видит "нагнетание напряженности на линии соприкосновения". Однако, по его словам, никто не видит повода для того, чтобы собираться на высшем уровне. Хотя перед тем Зеленский заявлял, что готов встретиться с каждым лидером "нормандской четверки", поскольку общую встречу постоянно откладывают.

Что этому предшествовало