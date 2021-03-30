У Кремлі вважають що при президентові Володимиру Зеленському прогресу щодо мінських домовленостей не було. Крім того, стверджують, що справи йдуть погано і з нормандським форматом.

Крім мінських домовленостей, нібито немає нічого, чим можна було б вирішити ситуацію на Донбасі. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

До теми Росія переконує, що воюватиме з Україною, як зі Сирією, – Піонтковський

Що кажуть у Кремлі

Пєсков стверджує, що у Києві вже пів року говорять, що "мінські домовленості мертві".

При президентові Зеленському не вдалося просунутися ні на йоту у реалізації як мінського комплексу заходів, так і наступних домовленостей, які були досягнуті в Парижі,

– заявив прессекретар Путіна.

Політик переконує, що Москва бачить "нагнітання напруженості на лінії зіткнення". Однак, за його словами, ніхто не бачить приводу для того, щоб збиратися на вищому рівні. Хоча перед тим Зеленський заявляв, що готовий зустрітися з кожним лідером "нормандської четвірки", оскільки загальну зустріч постійно відтерміновують.

Що цьому передувало