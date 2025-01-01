Такое мнение 24 Каналу высказал полковник военной разведки Великобритании в отставке Филипп Ингрэм, отметив, что Путин живет за пределами реальности, а его окружение говорит диктатору только то, что тот хочет услышать. Похоже он искренне верит, что победит в войне, которую начал.

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Окружение Путина

Филипп Ингрэм предположил, что люди из близкого окружения кремлевского диктатора скрывают от него реальную ситуацию на поле боя или же подают ее в такой форме, что выглядит будто все проблемы легко решить другими методами.

Путин пытался свергнуть правительство Владимира Зеленского, но его операция провалилась. Теперь он вынужден был перегруппироваться и поставить новую цель – захват Донбасса. Но он до сих пор не может сделать этого, используя даже всю российскую армию. Путин потерпел поражение во всем, что пытался сделать,

– сказал он.

За такие поражения диктатора несут ответственность также и все военные командиры страны-агрессора. Однако, по словам полковника в отставке, были и те, кто проявлял определенную компетентность, но Путин их всех увольнял или же с ними происходили несчастные случаи.

Диктатор не любит сильных генералов. Он любит тех, кто дает ему ту информацию, которую он хочет слышать,

– заметил Филипп Ингрэм.

Стоит добавить, что начальник генштаба России Валерий Герасимов заявил о захвате 4500 квадратных километров в 2024 году, но в ISW эти данные опровергли, указывая на всего 3306 квадратных километров. Аналитики также отметили завышение российскими чиновниками процентов контроля над оккупированными областями Украины.

Возможен ли переворот в России

Полковник военной разведки в отставке считает, что переворот в Москве почти невозможен. Он объяснил это тем, что там нет достаточно сильных военных командиров.

Именно поэтому у Путина нет способных руководителей. Я думаю, что даже кому-то из олигархов трудно устроить переворот из-за того, как он держит все под контролем,

– подчеркнул он.

Неоднократно появились сообщения о том, что олигархи или люди из близкого круга кремлевского диктатора часто попадают в случайные аварии, выпадают из окон или падают с лестницы.

Это, вероятно, те, кто осмелился намекнуть, что время Путина прошло. Это вселяет страх в остальное близкое окружение Путина. Поэтому сплотиться и попытаться устранить его крайне сложно,

– подчеркнул Филипп Ингрэм.