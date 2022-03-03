У Путина нет советников, он никого не слушает и ничего не слышит, – экс-посол Макфол

Бывший посол Соединенных Штатов Америки в России Энтони Макфол точно описал российского диктатора Владимира Путина. Что не удивительно, ведь Макфолу с Путиным приходилось контактировать напрямую.

"Я встречался с Путиным еще в 1991 году. Он не слышит никого", – сказал Макфол. И подчеркнул, что с тех пор Путин только все больше терял связь с жизнью, что сделало его крайне опасным.

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Путин потерял контакт с жизнью, и это небезопасно

"Весь мир наблюдает, что вы сейчас делаете", – обратился американский дипломат Энтони Макфол к россиянам.

Я встречался с Путиным в 1991 году и позже. Во-первых, он удерживает власть 22 года. Он не слышит никого. Он – вождь. У Путина нет советников. Не слушает он советов. Он один, и считает, что все знает только он,

– рассказал Макфол.

По его словам, Путин всегда сидит сам, редко бывает в Кремле, а информацию получает только от ФСБ (российская федеральная служба безопасности).

Он потерял контакт с жизнью – и это опасно. Он ненавидит демократию и, в частности, вашу демократию (речь об Украине, – 24 канал). Он хочет уничтожить то, что вы создавали восемь лет. Если вы устроите нормальную, веселую, демократическую страну – это угроза для него,

– объяснил Макфол.

Напомним, Майкл Энтони Макфол – американский дипломат, профессор политических наук Стэндфордского университета. Имел несчастье работать послом США в России в 2011 – 2014 годах.

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