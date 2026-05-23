Путин скоро не сможет вести переговоры с "позиции силы", – Эстонская разведка
Глава разведки Эстонии Каупо Розин заявил, что через несколько месяцев диктатор Путин оказаться не в состоянии вести переговоры с позиции силы. Он добавил, что у президента России есть мало времени для "победы".
Об этом сообщили в CNN.
Смотрите также Донбасс – до осени: что продемонстрировала встреча Путина с российскими генералами
Что Розин рассказал о проблемах России?
Каупо Розин отметил, что "время действует не в пользу России", а в стране начались сильные экономические, военные и общественные проблемы.
Я больше не слышу разговоров о полной победе. Люди в Кремле признают, что ситуация на украинском поле боя складывается не очень хорошо,
– заявил Розин.
По словам главы разведки Эстонии, Россия пока не может начать массовый прорыв на линии фронта и дойти в глубокий тыл.
В издании заявили, что на протяжении войны баланс в сфере беспилотных технологий между Киевом и Москвой постоянно менялся.
В то же время украинская власть заявляет, что новое поколение дронов-перехватчиков помогает уменьшить последствия российских атак на города.
Последние новости о ситуации на фронте в Украине
Российская армия продолжает атаковать на востоке и севере Украины, пытаясь истощить оборону и продвинуться на стратегических участках. В то же время ВСУ контратакуют и сдерживают наступление оккупантов.
Украина усиливает свои позиции на фронте. Владимир Зеленский заявил, что с начала 2026 года Силы обороны освободили почти 600 квадратных километров территории.
На Гуляйпольском направлении российские штурмовые группы несут потери. Это связано с плотным минированием и эффективной работой украинских подразделений.