У Путина отреагировали на санкции Медведчука: циничное заявление
Кум Путина Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко и еще ряд людей попали под санкции СНБО. В Кремле уже отреагировали на это в своем стиле – цинично и с возмущением.
Источник:24 канал
Россия обеспокоена санкциями против политглавы"Оппозиционной платформы – За жизнь", подчеркнул пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
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Введение новых санкций он назвал "репрессивными действиями против СМИ и ведущих политиков, которые набирают все больше оборотов в Украине".
Спикер российского президента также цинично заявил, что по мере нарастания такой тенденции становится все менее спокойно на линии соприкосновения (на Донбассе – 24 канал).
"Вызывает беспокойство, кем выбрана такая линия и не приведет ли это к тому, что украинская власть сочтет возможным, например, решить проблему на Востоке силовыми методами", – сказал Песков.
Против Медведчука ввели санкции: что известно
- Совет национальной безопасности и обороны 20 февраля на заседании решил применить санкции к 19 юридическим и 8 физическим лицам.
- В частности – против пророссийского политика, нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.
- По словам Алексея Данилова, санкции против физических лиц связаны с расследованием СБУ по статье о финансировании терроризма.
- В отношении компаний, попавших под санкции, говорится о фирмах, которые являются зарегистрированными в России, Молдове, а также других странах.
- Под ограничениями – компании, обслуживающие 5 самолетов, летавших по маршруту Киев – Москва, вопреки законодательству Украины.
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