Кум Путина Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко и еще ряд людей попали под санкции СНБО. В Кремле уже отреагировали на это в своем стиле – цинично и с возмущением.

Россия обеспокоена санкциями против политглавы"Оппозиционной платформы – За жизнь", подчеркнул пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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Введение новых санкций он назвал "репрессивными действиями против СМИ и ведущих политиков, которые набирают все больше оборотов в Украине".

Спикер российского президента также цинично заявил, что по мере нарастания такой тенденции становится все менее спокойно на линии соприкосновения (на Донбассе – 24 канал).

"Вызывает беспокойство, кем выбрана такая линия и не приведет ли это к тому, что украинская власть сочтет возможным, например, решить проблему на Востоке силовыми методами", – сказал Песков.

Обратите внимание! Именно российские наемники обостряют ситуацию на Донбассе. Несмотря на режим тишины, они продолжают обстреливать позиции ВСУ и убивать украинских защитников.

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