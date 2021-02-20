У Путіна відреагували на санкції Медведчуку: цинічна заява
Кум Путіна Віктор Медведчук, його дружина Оксана Марченко та ще низка людей потрапили під санкції РНБО. У Кремлі вже відреагували на це у своєму стилі – цинічно та з обуренням.
Джерело:24 канал
Росія стурбована санкціями проти голови політради "Опозиційної платформи – За життя", наголосив речник Путіна Дмитро Пєсков.
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Запровадження нових санкцій він назвав "репресивними діями проти ЗМІ та провідних політиків, які набирають все більше обертів в Україні".
Речник російського президента також цинічно заявив, що у міру наростання такої тенденції стає все менш спокійно на лінії зіткнення (на Донбасі – 24 канал).
"Викликає занепокоєння, ким обрана така лінія і чи не призведе це до того, що українська влада вважатиме за можливе, наприклад, розв'язати проблему на Сході силовими методами", – сказав він.
Проти Медведчука ввели санкції: що відомо
- Рада національної безпеки і оборони 20 лютого на засіданні вирішила застосувати санкції до 19 юридичних та 8 фізичних осіб.
- Зокрема – проти проросійського політика, нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.
- За словами Олексія Данілова, санкції проти фізичних осіб пов'язані з розслідуванням СБУ за статтею про фінансування тероризму.
- Щодо компаній, які потрапили під санкції, мовиться про фірми, які є зареєстрованими у Росії, Молдові, а також інших країнах.
- Під обмеженнями – компанії, які обслуговують 5 літаків, що літали за маршрутом Київ – Москва, всупереч законодавству України.
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