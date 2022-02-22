В прямом эфире на федеральных каналах продемонстрировали срежиссированную запись заседания Совбеса, на котором обсуждали признание квазиобразований. После этого на экранах появилось обращение Путина, которое также было записано.

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Все было записано

Рупор Кремля Дмитрий Песков рассказал журналистам о том, что сначала в Кремле сделали запись заседания Совбеза. Во время монтажа записи Путин пошел проводить переговоры. С кем говорил глава Кремля, Песков не уточнил. Затем в Кремле начали готовить соответствующие документы.

После этого Путин пошел записывать обращение, в конце которого он объявил о признании псевдореспублик на временно оккупированной территории нашего государства.

Пока все наблюдали за обращением, в Кремле подписывались договоры с боевиками. Как только трансляция обращения закончилась, в сети опубликовали видео с подписания.

Как Путин признавал боевиков

Вечером 21 февраля по всем фередальным каналам транслировали почти часовое обращение Путина. В нем он решил провести "экскурс в историю". Во время обращения глава Кремля отметился рядом циничных заявлений и угроз Украине.

Традиционно для России, Путин обвинил Украину в якобы эскалации, в очередной раз назвал Революцию Достоинства "госпереворотом" и пожаловался из-за стремления нашего государства в НАТО.

В завершение он объявил о признании псевдореспублик на временно оккупированной территории Украины. После чего подписал соответствующие документы.

В целом международное сообщество жестко отреагировало на поступок Кремля. Германия и Великобритания уже ввели санкции против России. США и ЕС обещают последствия для Кремля.

В то же время в Украине начали говорить о расторжении дипломатических отношений с Россией.

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