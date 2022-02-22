У прямому ефірі на федеральних каналах продемонстували зрежисований запис засідання Радбесу, на якому обговорювали визнання квазіутворення. Після цього на екранах з'яивлося звернення Путіна, яке також було записаним.

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Усе було записаним

Рупор Кремля Дмитро Пєсков розповів журналістам про те, що спершу в Кремлі зробили запис засідання Радбезу. Під час монтування запису, Путін пішов проводити переговори. З ким говорив очільник Кремля, Пєсков не уточнив. Опісля в Кремлі поччали готувати відповідні документи.

Після цього Путін пішов записувати звернення, наприкінці якого він оголосив про визнання псевдореспублік на тимчасово окупованій території нашої держави.

Поки всі спостерігали за зверненням, у Кремлі підписували договори з бойовиками. Як тільки трансляція звернення закінчилася, в мережі опублікували відео з підписання.

Як Путін визнавав бойовиків

Увечері 21 лютого по всіх фередальних каналах транслювали майже годинне звернення Путіна. У ньому він вирішив провести "екскурс в історію". Під час звернення очільник Кремля відзначився низкою цинічних заяв та погроз Україні.

Традиційно для Росії, Путін звинуватив Україну в нібито ескалації, вкотре назвав Революцію Гідності "держпереворотом" та побідкався через прагнення нашої держави в НАТО.

На завершення він оголосив про визнання псевдореспублік на тимчасово окупованій території України. Після чого підписав відповідні документи.

Загалом міжнародна спільнота жорстко відреагувала на вчинок Кремля. Німеччина та Велика Британія уже ввели санкції проти Росії. США та ЄС також обіцяють наслідки для Кремля.

Водночас в Україні почали говорити про розірвання дипломатичних відносин з Росією.

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