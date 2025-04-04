Реакция Москвы была относительно сдержанной, поскольку оскорблять Трампа в Кремле не желают. Подробнее с 24 Каналом поделился российский политтехнолог Аббас Галлямов.

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Какое заявление Трампа вызвало возмущение России

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что предложения США по урегулированию войны в Украине не устраняют ее первопричины, поэтому, по его мнению, их нужно "преодолевать". Он также отметил, что Москва серьезно относится к предложениям Вашингтона, но "не может принять их без изменений".

Россия еще не услышала от США сигнал для Киева о прекращении войны,

– подчеркнул Рябков.

Как отметил Галлямов, эти слова являются ответом на резкие заявления Дональда Трампа.

К примеру, президент США заявил, что "очень злой" и "взбешенный" в отношении Путина, который усомнился в легитимности президента Украины Владимира Зеленского, а также призвал к установлению "временной власти" в Украине.

Далее Трамп добавил, что введет вторичные тарифы на российскую нефть, которые могут колебаться от 25% до 50%, если он посчитает, что именно Россия является преградой для достижения мира в Украине.

Решили ответить уровнем ниже, чем Путин, чтобы Трамп не обиделся, потому что не хотят этого делать,

– подчеркнул Аббас Галлямов.

По его словам, реакция Рябкова была очень сдержанной, особенно по сравнению с прямыми высказываниями Трампа в отношении Путина. Если бы такие слова прозвучали от Джо Байдена, вся Россия взорвалась бы от возмущения.