У Владимира Путина рассказали, что именно считают "красными линиями", которые не должен переступать Запад. Это – вмешательство во внутренние дела России, оскорбления и ущемления экономических интересов.

О "красных линиях" России в эфире местных телеканалов рассказал пресс-секретарь главы государства-агрессора Дмитрий Песков.

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Российские "красные линии" для Запада

Что касается "красных линий", то они очевидны. Прежде всего это наши национальные интересы, интересы нашей внешней безопасности, интересы нашей внутренней безопасности по недопущению вмешательств кого-то извне – или это наши выборы, или другие внутриполитические процессы,

– заявил Песков.

По его словам, к "красным линиям" Путин относит и недопущение оскорбительного общения с Россией и ущемления экономических интересов.

Что об этом говорил ранее Путин