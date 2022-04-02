Об этом заявил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в эфире 24 канала.

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"Знаем, что у Путина, его окружения и вообще у России есть свои интересы в отношении Одессы. Помните, что отдельно наш город он упомянул в своем, назвать выступлением нельзя, в том объявлении полномасштабной войны против Украины", – рассказал спикер ОВА.

Несмотря на это, в городе понимают, что надо готовиться к борьбе.

Какова ситуация в Одессе

По словам Братчука, даже несмотря на угрозу, в Одессе работают коммунальные службы и инфраструктура. В городе даже запустили фонтаны.

Война, конечно, жестокая, но мы таким отношением к жизни пытаемся показать, что город готов к обороне,

– добавил спикер Одесской ОВА.

Напомним, что вечером 1 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области. Российские захватчики пытались поразить объекты критической инфраструктуры.

Братчук рассказал о ситуации в Одессе: смотрите видео