Про це заявив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в ефірі 24 каналу.

До теми Окупанти здійснили удар 3 ракетами в Одеському районі: є постраждалі

"Знаємо, що у Путіна, його оточення і взагалі у Росії є свої інтереси щодо Одеси. Пам'ятаєте, що окремо наше місто він згадав у своєму, назвати виступом не можна, у тому оголошенні повномасштабної війни проти України", – розповів речник ОВА.

Зважаючи на це, у місті розуміють, що треба готуватися до боротьби.

Якою є ситуація в Одесі

За словами Братчука, навіть попри загрозу, в Одесі працюють комунальні служби та інфраструктура. У місті навіть запустили фонтани.

Війна, звичайно, жорстока, але ми таким ставленням до життя намагаємося показати, що місто готове до оборони,

– додав речник Одеської ОВА.

Нагадаємо, що ввечері 1 квітня окупанти завдали ракетного удару по Одещині. Російські загарбники намагалися вразити об'єкти критичної інфраструктури.

Братчук розповів про ситуацію в Одесі: дивіться відео