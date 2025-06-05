Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно об отношении Путина к компьютеру

Так, на фото Владимира Путина из его рабочего кабинета, опубликованные Кремлем в этом году, видно, что на его компьютере установлена операционная система Windows XP, которая увидела свет еще в 2001 году. В 2014 году Microsoft официально прекратила ее поддержку. Последнее обновление безопасности для Windows XP вышло в 2019 году.

Однако неизвестно, действительно ли Путин пользуется этим компьютером. В сети обращают внимание, что от фото к фото содержание рабочего стола незначительно меняется.

Как выглядит компьютер Владимира Путина / фото росСМИ

При этом диктатор регулярно заявляет о необходимости развития отечественного программного обеспечения.

Интересно, что с неделю назад Владимир Путин призвал "душить" иностранные сервисы вроде Microsoft и Zoom, Adobe, Google и другие, которые якобы действуют "вопреки интересам России". Он раскритиковал западные компании за то, что они покинули российский рынок после начала полномасштабной войны в Украине. По словам Путина, Россия не должна "стелить дорожку" тем, кто "сбежал", оставив работников на произвол судьбы.

