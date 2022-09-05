У путина провалилось две крупнейшие международные акции. Об этом во время стрима, который транслировали на ютубе 24 канала, сказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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"Миротворцы" Макрон, Драги и Шольц посетили Киев

16 июня в Киев приехали мощные европейские лидеры – президент Франции Эммануэль Макрон, председатель Совета министров Италии Марио Драги и канцлер Германии Олаф Шольц. Они привезли с собой так называемый "план мира", предполагавший два пункта:

прекращение огня;

двусторонние переговоры Украины и россии о "спорных территориях".

Тогда их отправили из Киева в направлении российского корабля. Причем, в особо вежливой форме. Сначала Зеленский ткнул их носом в военные преступления россиян в Ирпене. Их спросили: вы что, приехали просить, чтобы мы отдали десятки миллионов наших жителей этим негодяям, этим садистам?. Это произвело впечатление. Макрон даже не осмелился вспомнить этот план, почти Остина включил, сказав: "Да, наша цель – победа Украины",

– объяснил Пионтковский.

Эрдоган, сделавший "все, что мог"

5 августа состоялись переговоры Эрдогана и путина в Сочи. Накануне азербайджанско-турецкие войска вошли в Лачинский коридор, контролируемый российскими миротворцами. "Одна половина из них к тому времени уже была зарыта в украинскую землю, а другая половина – спокойно наблюдала за действиями азербайджанских войск, занимавших там господствующие высоты", – сказал Пионтковский.

Так, за два дня до встречи с путиным Эрдоган сформулировал цену, которую он потребует за свое посредничество. И получил сполна – полную свободу рук в Нагорном Карабахе и Сирии.

Пионтковский отмечает, что ПВО С-300, которой "нет аналогов в мире", путин начал вывозить из Сирии. У путина нет "Калибров" и "Искандеров" для поражения наземных целей.

Все три фронта сдали Эрдогану только за то, чтобы он съездил к Зеленскому и передал ему просьбу о мире. Эрдоган съездил, его послали, он перезвонил путину, сказал: "володя, я все сделал, я постарался. Но они не согласны". На этом закончилось,

– отметил публицист.

Следующим "спасательным кругом" может стать Си Цзиньпинь

Как отметил публицист, следующим "миротворцем" может стать глава КНР Си Цзиньпинь. "Товарищ Си действительно может предложить самолет, который заберет путина, кабаеву, кривоножко, всех детей, возможно, ближайших людей сечина, патрушева, и отвезет на длительное лечение в какой-то центр древней китайской медицины", – предположил Пионтковский.

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