У путіна провалилося дві найбільші міжнародні акції. Про це під час стріму, який транслювали на ютубі 24 каналу, сказав російський публіцист Андрій Піонтковський.

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"Миротворці" Макрон, Драгі та Шольц завітали до Києва

16 червня до Києва приїхали потужні європейські лідери – президент Францій Емануель Макрон, голова Ради міністрів Італії Маріо Драгі та канцлер Німеччини Олаф Шольц. Вони привезли з собою так званий "план миру", який передбачав два пункти:

припинення вогню;

двосторонні переговори України та росії про "спірні території".

Тоді їх послали з Києва у напрямку російського корабля. Причому в особливо виховній формі. Спершу Зеленський ткнув їх носом у воєнні злочини росіян в Ірпені. Їх спитали: "Ви що, приїхали просити, щоб ми віддали десятки мільйонів наших жителів цим негідникам, цим садистам?". Це справило враження. Макрон навіть не насмілився згадати цей план, майже Остіна увімкнув, сказавши: "Так, наша мета – перемога України",

– пояснив Піонтковський.

Ердоган, який зробив "усе, що міг"

5 серпня відбулися перемовини глави Туреччини Реджепа Ердогана та президента росії владіміра путіна у Сочі. Напередодні азербайджансько-турецькі війська увійшли в Лачинський коридор, який контролюється російськими миротворцями. "Одна половина з них до того часу вже була закопана в українську землю, а інша половина – спокійно спостерігала за діями азербайджанських військ, які займали там панівні висоти", – сказав Піонтковський.

Так, за два дні до зустрічі з путіним Ердоган сформулював ціну, яку вимагатиме за своє посередництво. І отримав сповна – повну свободу рук у Нагірному Карабасі та Сирії.

Піонтковський зауважує, що ППО С-300, якій "немає аналогів у світі", путін почав вивозити з Сирії. В путіна немає "Калібрів" та "Іскандерів" для ураження наземних цілей.

Усі три фронти здали Ердогану тільки за те, щоб він з'їздив до Зеленського і передав йому прохання путіна про мир. Ердоган з'їздив, його послали, він передзвонив путіну, сказав: "володя, я усе зробив, я постарався. Але вони не згодні". На цьому закінчилося,

– відзначив публіцист.

Наступним "рятувальним кругом" може стати Сі Цзіньпінь

Як зауважив публіцист, наступним "миротворцем" може стати глава КНР Сі Цзіньпінь. "Товариш Сі справді може запропонувати літак, який забере путіна, кабаєву, кривоножко, усіх дітлахів, можливо, найближчих людей сєчіна, патрушева, та відвезе на довготривале лікування в якийсь центр стародавньої китайської медицини", – припустив Піонтковський.

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