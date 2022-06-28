У Путина заявили, что войну в Украине можно закончить до конца суток

Российские грезы относительно войны против Украины часто имеют мало что общего с тем, что происходит как на полях боев, так и вокруг.

"Взять Киев за три дня" и "потерь нет" – это повторяли российские пропагандисты с первых дней войны. Эти слова стали определенными символами российской наглости, ничем не обоснованными.

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Их танки действительно были возле Киева уже в начале военного вторжения из-за того, что Россия решила напасть со стороны Беларуси. Но захватить Киев не через три дня, три недели или три месяца так и не удалось. А вот что касается потерь, то уже с первых дней счет пошел на сотни. И на 125-й день противостояния (28 июня) составляет 35 250 ликвидированных российских захватчиков.

Еще одна излюбленная фраза российских пропагандистов о том, что "специальная военная операция идет по плану". Правда, этот план они никому не показывают. Не показывали они его и когда их войска были на Севере Украины, и когда украинская армия выбила оккупантов из этих регионов, нанеся им поражение. У них и дальше все "шло по плану", даже поспешное отступление.

Теперь же в России решили заявить, что война может закончиться "до конца суток". Но сразу уточняют, что не из-за военной победы России, а только в случае, если украинские власти капитулируют и выполнят все условия России, а наши военные сложат оружие. Об этом заявил спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.

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По тому же принципу война может закончиться до конца суток, если российские оккупанты сложат оружие, а Россия объявит о своей капитуляции. Правда, уже после этого потребуется время для определения репараций, которые вынуждена будет заплатить Россия за войну против Украины. И наказание всех российских военных преступников. На это потребуется немного больше времени, чем "до конца суток". Однако это уже будет после того, как война закончится, и Украина одержит победу.

Когда закончится война России против Украины

Прогнозировать окончание войны, когда продолжаются активные бои, пока трудно. Россия почти каждый день использует ракеты для обстрела украинской территории. И никто точно не знает, сколько еще ракет осталось у России. Кроме того, это государство с ядерным оружием, и оценить то, решится ли Россия его использовать крайне сложно. До этого оккупанты использовали почти все виды неядерного вооружения в войне против Украины, в том числе и новейшие крылатые ракеты.

Важным фактором является то, какое вооружение в этой войне будет использовать Украина. Наше государство получает его от западных партнеров. Оно превосходит российские аналоги. Но есть вопросы по его количеству. Украинские чиновники неоднократно заявляли, что российские оккупанты на некоторых участках фронта в десятки раз превосходят украинских защитников по количеству вооружения. Речь идет, в первую очередь, об артиллерии.

О победе Украины в войне с Россией говорил и украинский президент Владимир Зеленский во время общения с лидерами стран G7: "Нашего общего потенциала абсолютно достаточно, чтобы победить российскую армию – она не умеет воевать. Все операции, которые мы проводим для деоккупации наших территорий, показывают одно: оккупанты сыплются, когда на них есть чем давить. Противостоять они не умеют". Поэтому он призвал все страны совместно "надавить и оттеснить оккупантов с нашей украинской земли".

О переломном моменте в войне говорил и начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов. Он заявил, что в начале августа может быть переломный момент в войне, после чего боевые действия снизятся почти до нуля. А победой Украины станет восстановление ее в границах 1991 года.

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