У Путина заканчивается пушечное мясо

В России готовы привлекать для войны на Украине наемников с Ближнего Востока и Африки.

В России испытывают острую нехватку ресурсов для войны с Украиной и моральной поддержки со стороны других стран. Причём в первом случае, речь идёт о человеческих и технических ресурсах, в которых “вторая” армия в мире оказалась ограничена после не полных двух недель войны с Украиной, а во втором – Россию практически никто не поддержал. Ну, как практически… За исключение стран, уже не первый десяток лет уверенно находящихся в списках изгоев и террористов.

Для понимания Ресурсы "второй" армии мира закончились после второй недели войны против Украины

Наемники для Путини

В этой связи Россия сейчас решила одним выстрелом убить сразу двух зайцев.

Во-первых, Сергей Шойгу объявил, что из стран Ближнего Востока на Донбасс могут приехать более 16 тысяч добровольцев, готовых помогать так называемым "ДНР" и "ЛНР" в борьбе за "независимость".

То есть, Россия начинает свозить из стран, режимы которых союзные Москве, таких как Сирия, Иран, страны Африки (ЦАР, Ливия…) и так далее недостающее мясо на Донбасс, под видом помощи этих стран, прежде всего, так называемым "ДНР" и "ЛНР".

Опять-таки, помощь для "ДНР" и "ЛНР", но никак не "великой" и "могучей" России, которая и так "справляется" с "денацификацией" Украины!

Это им не поможет

У этого манёвра с наёмниками есть и обратная сторона – имитация моральной поддержки России.

То есть, в то время как весь мир с Украиной, поддерживает Киев подавляющим большинством, несколько стран с тираничным и деспотичным кровавым режимом, должны будут явить в сознании россиян эту самую поддержку России.

Конечно, если бы Китай прислал свою десантуру, то это был бы совсем другой разговор, но Китай не спешит Россию поддерживать так, как того хотелось бы в Москве. Да и не поддержит.

Во-вторых, Сергей Шойгу предложил передать ряд вооружения, опять-таки, так называемым "ДНР" и "ЛНР" и Владимир Путин это предложение принял.

Возникает вопрос – вы ввели войска в Украину уже в открытую, к чему эти игры в "ДНР" и "ЛНР"? Говорите прямо – мы осуществляем дополнительную переброску сил и средств в Украину. Но нет, игра в недореспублики продолжается для имитации некой высшей цели, оправдывающей в воспалённом сознании выживших из ума маразматиков у власти всё это кровопролитие.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!

Россия превзошла Иран по количеству наложенных на нее санкций – смотрите видео: