У Рады должна быть возможность увольнять министров, – Разумков

В Верховной Раде зарегистрировано предложение о предоставлении нардепам возможности увольнять министров. Спикер парламента Дмитрий Разумков считает это правильным. Ведь Рада назначает министров и премьера, поэтому должна иметь возможность и увольнять их.

Наразі парламент може звільнити урядовця лише за поданням прем’єр-міністра або за власною ініціативою міністра, зазначив Дмитро Разумков в інтерв’ю "Главкому".

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Законопроєкт №3499 про інтерпеляцію дає змогу викликати та заслухати міністра. Це контрольна функція Верховної Ради,

– заявив Разумков.

Та додав, у випадку визнання парламентом звіту міністра незадовільним прем’єр буде зобов’язаний подати подання про його звільнення. І за це повинна проголосувати Рада.

Спікер Ради також додав, що така ініціатива забезпечить приведення повноважень парламенту у відповідність до чинного законодавства. "Якщо ви призначаєте людину на посаду, у вас має бути й можливість її звільнити", – пояснив Разумков.

Законопроєкт зареєстрований, його підписали приблизно 70 нардепів.

Що передбачає проєкт закону про інтерпеляцію