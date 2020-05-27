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У Ради має бути можливість звільняти міністрів, – Разумков

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Раді можуть дозволити звільняти міністрів: коментар Разумкова
Разумков прокоментував можливість Ради звільняти міністрів / radiosvoboda.org

У Верховній Раді зареєстрована пропозиція про надання нардепам можливості звільняти міністрів. Спікер парламенту Дмитро Разумков вважає це правильним. Адже Рада призначає міністрів та прем’єра, тому повинна мати можливість і звільняти їх.

Наразі парламент може звільнити урядовця лише за поданням прем’єр-міністра або за власною ініціативою міністра, зазначив Дмитро Разумков в інтерв’ю "Главкому".

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Законопроєкт №3499 про інтерпеляцію дає змогу викликати та заслухати міністра. Це контрольна функція Верховної Ради,
– заявив Разумков.

Та додав, у випадку визнання парламентом звіту міністра незадовільним прем’єр буде зобов’язаний подати подання про його звільнення. І за це повинна проголосувати Рада.

Спікер Ради також додав, що така ініціатива забезпечить приведення повноважень парламенту у відповідність до чинного законодавства. "Якщо ви призначаєте людину на посаду, у вас має бути й можливість її звільнити", – пояснив Разумков.

Законопроєкт зареєстрований, його підписали приблизно 70 нардепів.

Що передбачає проєкт закону про інтерпеляцію

  • Він надасть право Верховній Раді поставити питання про відповідальність певного міністра.
  • Ініціювати процедуру зможе певний комітет або 45 нардепів.
  • Далі питання розглядатиме профільний комітет. Після його висновку – парламентарі на пленарному засіданні.
  • Якщо рішення про незадовільну роботу члена Кабміну набере 226 голосів, прем'єр впродовж 15 днів зобов'язаний внести подання про його звільнення.
Автор: Наталія Пристанська
Теги: Законодавство Кабінет Міністрів України Верховна Рада Дмитро Разумков Новини України Новини політики
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