Верховная Рада Украины не имеет права лишить Виктора Медведчука депутатского мандата. Об этом сообщил первый заместитель главы парламента Александр Корниенко в эфире национального телемарафона, сообщает 24 канал.

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Нужен приговор суда

По словам Корниенко, обвиняемый в государственной измене Виктор Медведчук до сих пор является народным депутатом Украины. Верховная Рада не может лишить его мандата до решения суда.

У нас нет конституционных оснований убирать мандат, если человек только под следствием. Требуется приговор суда. Я думаю, что он будет, и это все понимают,

– заявил он.

Он добавил, что единственный вариант прекращения депутатских полномочий Медведчука – заявление самого предателя о сложении полномочий.

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