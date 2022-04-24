Верховна Рада України не має права позбивити Віктора Медведчука депутатського мандату. Про це повідомив перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Потрібен вирок суду

За словами Корнієнка, звинувачений у державній зраді Віктор Медведчук досі є народним депутатом України. Верховна Рада не може позбавити його мандату до рішення суду.

В нас немає конституційних підстав забирати мандат, якщо людина тільки під слідством. Треба вирок суду. Я думаю, що він буде, і це всі розуміють,

– заявив він.

Він додав, що єдиний варіант припинення депутатських повноважень Медведчука – заява самого зрадника про складання повноважень.

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