Инцидент произошел во вторник, 9 ноября около 18.00. Спасателям сообщили, что недалеко от железнодорожного вокзала в городе Дубно ребенка травмировало током.
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Подросток упал между вагонов после удара током
К юноше сразу направили дежурный караул экстренных служб. К моменту их прибытия контактную линию уже отключили от электрического тока. Спасатели установили, что 12-летнего парня ударило током, поэтому он упал между вагонами.
Подростка осмотрели и осторожно вытащили в безопасное место. На месте уже ждала карета скорой помощи. Парня оперативно доставили в ожоговый центр с электротравмой. Его состояние медики оценили как тяжелое.
Пострадавшего оперативно доставили в больницу / Фото ГСЧС
Смертельные случаи в Киевской области
В конце октября в Фастове, что в Киевской области, погиб 15-летний подросток. Он залез на вагон поезда, но задел электрические провода. Железнодорожники заметили тело ребенка и вызвали экстренные службы. Медикам оставалось только констатировать смерть. Погибшим оказался уроженец села Червоное Белоцерковского района. Почему он был на вагоне – будет выяснять следствие.
В сентябре трагически погиб 16-летний фехтовальщик сборной Украины – Тимофей Сас (Калитовский). Юного спортсмена убило током во время рыбалки. Когда он забрасывал телескопическую удочку, то случайно рыбацкой леской задел высоковольтные линии электропередач.