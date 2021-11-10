Інцидент трапився у вівторок, 9 листопада близько 18:00. Рятувальників повідомили, що неподалік залізничного вокзалу в місті Дубно по вулиці Залізнична дитину травмувало струмом.

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Підліток впав між вагони після удару струмом

До хлопця одразу направили черговий караул екстрених служб. На момент їхнього прибуття контактну лінію вже відключили від електричного струму. Рятувальники встановили, що 12-річного хлопця вдарило струмом, через це він впав між вагони.

Підлітка оглянули й обережно витягнули його у безпечне місце. На місці вже чекала карета швидкої допомоги. Хлопця оперативно доставили в опіковий центр з електротравмо. Його стан медики оцінили як важкий.



Постраждалого оперативно доставили у лікарню / Фото ДСНС

Смертельні випадки на Київщині

Наприкінці жовтня у Фастові, що на Київщині, загинув 15-річний підліток. Він заліз на вагон поїзда, але зачепив електричні дроти. Залізничники помітили тіло дитини й викликали екстрені служби. Втім, медикам залишалося лише констатувати смерть. Загиблим виявився уродженець села Червоне Білоцерківського району. Як він опинився на вагоні – з'ясовуватиме слідство.

У вересні трагічно загинув 16-річний фехтувальник збірної України – Тимофій Сас (Калітовський). Юного спортсмена вбило струмом під час риболовлі. Коли він закидав телескопічну вудочку, то випадково рибальською волосінню зачепив високовольтні лінії електропередач.