Речь идет об ожогах на коже головы. Почему так произошло – объяснения у родителей и врачей совершенно разные.
Обратите внимание Несовершеннолетнему мажору, совершившему на Infiniti ДТП, назначили психиатрическую экспертизу
Откуда у ребенка ожоги: в Черкассах в больнице ребенок получил травмы
Во время хирургического вмешательства в одной из больниц Черкасс получил ожоги 3-летний мальчик.
- Ему должны были удалить нарост возле уха, но этого так и не сделали.
- Во время операции что-то произошло, и в палату ребенка привезли с ожогами на коже головы.
Почему так произошло – объяснения разные.
- Родители говорят, что когда их ребенок был на операционном столе, у медиков якобы заискрила аппаратура. А это могло повлечь загорание постели, на которой лежал ребенок под анестезией.
- А вот врачи утверждают, что аппаратура у них исправна. А операцию они прекратили, потому что увидели странную реакцию организма мальчика на хирургическое вмешательство.
Сейчас ребенок уже в сознании после анестезии и находится под восстановительными капельницами. Родители планируют завершить операцию в другом заведении.
Откуда появились ожоги у ребенка во время операции – пока непонятно / Скриншот из видео ТСН
В этот же день:
- В Белой Церкви маршрутка сбила 11-летнюю девочку, та получила несколько переломов.
- В Каменском водитель снес 4 пешеходов, умерла женщина и ее 3-летний сын.