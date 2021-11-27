Мовиться про опіки на шкірі голови. Чому так сталося – пояснення у батьків та лікарів геть різні.

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Звідки у дитини опіки: у Черкасах в лікарні дитина зазнала травм

Під час хірургічного втручання в одній з лікарень Черкас зазнав опіків 3-річний хлопчик.

Йому мали видалити наріст біля вуха, але цього так і не зробили.

Під час операції щось сталося, і в палату дитину привезли з опіками на шкірі голови.

Чому так сталося – пояснення різні.

Батьки кажуть, що коли їхня дитина була на операційному столі, у медиків начебто заіскрила апаратура. А це могло спричинити займання постелі, на якій лежала дитина під анестезією.

кажуть, що коли їхня дитина була на операційному столі, у медиків начебто заіскрила апаратура. А це могло спричинити займання постелі, на якій лежала дитина під анестезією. А от лікарі стверджують, що апаратура у них справна. А операцію вони припинили, бо побачили дивну реакцію організму хлопчика на хірургічне втручання.

Зараз дитина вже при тямі після анестезії й перебуває під відновлювальними крапельницями. Батьки ж планують завершити операцію в іншому закладі.



Звідки з'явилися опіки у дитини під час операції – наразі незрозуміло / Скриншот із відео ТСН

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