Документ был обнародован на сайте нижней палаты парламента России. Об этом стало известно 3 марта – на восьмой день войны, которую Россия начала против Украины.

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Россия хочет отправить на войну протестующих

В Госдуму России внесли так называемый проект закона о призыве "на военную службу на Донбасс" тех, кто был привлечен к ответственности за участие в акциях против войны, которую Россия начала против Украины.

Предварительно проект закона подали так называемые "депутаты" российской Думы якобы от Донбасса.



Как может действовать движение сопротивления/ Инфографика 24 канала

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