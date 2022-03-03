Документ оприлюднили на сайті нижньої палати парламенту Росії. Про це стало відомо 3 березня – на восьмий день війни, яку Росія почала проти України.

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Росія хоче відправити на війну протестувальників

До Держдуми Росії внесли так званий проєкт закону про заклик "на військову службу на Донбас" на тих, хто був притягнутий до відповідальності за участь в акціях проти війни, яку Росія почала проти України.

Попередньо, проєкт закону подали так звані "депутати" російської Думи нібито від Донбасу.



Як може діяти рух опору/ Інфографіка 24 каналу



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